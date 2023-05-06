Председатель СК РФ Бастрыкин раскрыл истинную цель создания биолабораторий Запада на территории Украины

Биолаборатории западных государств могли появиться на территории Украины из-за желания США и их союзников скрыть сам факт создания данного вида оружия. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
При этом глава ведомства напомнил об основных положениях Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия. Согласно документу, странам-участницам соглашения запрещено проводить соответствующие испытания на своей территории.
Как отметил Бастрыкин, существует определенный механизм для контроля за деятельностью государств в данной сфере. На это он обратил внимание в ходе беседы с РИА Новости.
«Он предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории, и какие мощности задействованы в исследованиях», — подчеркнул глава СК РФ.
Руководитель ведомства добавил, что некоторые страны проводят эксперименты за границей. В таком случае их действия следует расценивать как попытку скрыть истинные цели исследований, резюмировал Бастрыкин.
Меж тем стало известно, что Вашингтон и Сеул намерены организовать масштабные военные учения. Совместные маневры запланированы на период с 25 мая по 15 июня и состоятся вблизи южнокорейской столицы.