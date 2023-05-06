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Председатель СК РФ Бастрыкин раскрыл истинную цель создания биолабораторий Запада на территории Украины

Политика
Председатель СК РФ Бастрыкин раскрыл истинную цель создания биолабораторий Запада на территории Украины

Биолаборатории западных государств могли появиться на территории Украины из-за желания США и их союзников скрыть сам факт создания данного вида оружия. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

При этом глава ведомства напомнил об основных положениях Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия. Согласно документу, странам-участницам соглашения запрещено проводить соответствующие испытания на своей территории.

Как отметил Бастрыкин, существует определенный механизм для контроля за деятельностью государств в данной сфере. На это он обратил внимание в ходе беседы с РИА Новости.

«Он предполагает, что страны-участники конвенции регулярно предоставляют сведения о том, какие лаборатории функционируют на их территории, и какие мощности задействованы в исследованиях», — подчеркнул глава СК РФ.

Руководитель ведомства добавил, что некоторые страны проводят эксперименты за границей. В таком случае их действия следует расценивать как попытку скрыть истинные цели исследований, резюмировал Бастрыкин.

Меж тем стало известно, что Вашингтон и Сеул намерены организовать масштабные военные учения. Совместные маневры запланированы на период с 25 мая по 15 июня и состоятся вблизи южнокорейской столицы.
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