Президент Кении собрал комиссию для расследования религиозных убийств

Лидер страны поручил экспертам выяснить обстоятельства трагедии и найти всех причастных к ней. Рабочая группа также даст рекомендации по правовым и административным реформам для регулирования деятельности подобных организаций и сект. Соответствующий указ опубликовал Национальный совет по правовой отчетности.