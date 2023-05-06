Президент Кении собрал комиссию для расследования религиозных убийств

Найроби, 6 мая. Президент Кении Уильям Руто назначил комиссию по расследованию массовой гибели более 100 последователей религиозного культа «Благая весть».
Лидер страны поручил экспертам выяснить обстоятельства трагедии и найти всех причастных к ней. Рабочая группа также даст рекомендации по правовым и административным реформам для регулирования деятельности подобных организаций и сект. Соответствующий указ опубликовал Национальный совет по правовой отчетности.
По словам чиновников Кении, фанатично настроенные кенийцы состояли в Международной церкви «Благая весть». Они морили себя голодом, чтобы «встретиться с Иисусом», в результате чего 111 человек погибли. По словам Руто, происшествие носит «беспрецедентный характер».
Ранее полиция нигерийского штата Кацина арестовала изготовителя якобы «пуленепробиваемых амулетов». Мужчина делал их своими руками и продавал членам бандитских группировок.