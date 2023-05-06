Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за забастовок сценаристов

Киностудия Marvel Studios заморозила съемки фильма «Блейд» из-за непрекращающихся протестов сценаристов, информирует The Hollywood Reporter.
Детали нового фильма «Блейд» не раскрываются. Премьера кинокомикса ожидается 6 сентября 2024 года. Главного героя сыграет актер Махершала Али, а режиссер картины Ян Деманж.
Забастовки сценаристов начались из-за условий трудового договора. Протестующие просят учесть их требования по поводу переработок на фоне повышенной востребованности сценариев для стриминговых сервисов.
Прежде сообщалось, что актер и режиссер Александр Невский в социальных сетях анонсировал финальную часть своей вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво». Часть станет завершением трилогии, в которой были «Нападение на Рио-Браво» и «Затерянные в Рио-Браво».