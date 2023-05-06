Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за забастовок сценаристов

Прежде сообщалось, что актер и режиссер Александр Невский в социальных сетях анонсировал финальную часть своей вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво». Часть станет завершением трилогии, в которой были «Нападение на Рио-Браво» и «Затерянные в Рио-Браво».