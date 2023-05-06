Актер Стивен Сигал рассказал о планах снять документальный фильм об СВО

Актер Стивен Сигал планирует выпустить документальный фильм о спецоперации на территории Украины. Об этом артист и бизнесмен рассказал в рамках пресс-конференции в Самаре.
В ленте, как отмечает деятель культуры, будут доказательства того, что СВО «не была вторжением России, как говорят другие страны». Цель Сигала – показать всему миру правдивую картину происходящего в зоне спецоперации.
«Я считаю, что это большая задача», — подчеркнул актер.
Артист добавил, что побывал в горячих точках. Он разговаривал не только с российскими, но и с украинскими солдатами. Для него было шоком то, что, по их мнению, на территории их страны нацистов нет.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев называл спецоперацию ответом на расширение НАТО. Он уверен, что Запад всегда хотел ослабить РФ.