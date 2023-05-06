В Германии прошли митинги против участия оперной певицы Анны Нетребко в фестивале в Висбадене

Российская певица Анна Нетребко выступит на Ежегодном музыкально фестивале в немецком городе Висбаден. Однако жители Германии оказались не в восторге от этой новости, организовав протесты против появления артистки на мероприятии.
Как стало известно, в митингах приняли участие более 200 человек. В то же время украинские исполнители отказались выступать на одной сцене с оперной дивой, говорится в материале Telegram-канала «DW на русском».
При этом на участии Анны Нетребко в фестивале, посвященном политическим заключенным по всему миру, настоял художественный руководитель Гессенского государственного театра Уве Эрик Лаунэфенберг. По его словам, представители властей не имеют права вмешиваться в работу артистов и запрещать деятелей искусства.
«Анна Нетребко сталкивается с подобными обвинениями с начала конфликта на Украине и, естественно, ей тяжело», — добавил он.
В конце текущего месяца, 31 мая, в Санкт-Петербурге состоится фестиваль концертов на крышах ROOF FEST. Отроет мероприятие певица Елка, которая исполнит свои хиты «Грею счастье» и «Город обмана».