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Казахстан начинает принудительную сегрегацию финансовых инструментов граждан России и Белоруссии

Экономика
Казахстан начинает принудительную сегрегацию финансовых инструментов граждан России и Белоруссии

Центральный депозитарий Казахстана начал сегрегацию финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в рамках требования международных клиринговых центров Euroclear и Clearstream. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Казахский брокер Halyk Finance подчеркнул, что речь идет о ценных бумагах, которые номинированы не в тенге и проходящие через Euroclear и Clearstream. Кроме того, для держателей из россии могут быть задержки в сделках, заключаемых на казахской фондовой бирже KASE.

Клиринговые центры Euroclear и Clearstream выпустили требования в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. Процедура сегрегации подразумевает под собой отделение денег инвесторов от капитала управляющей компании.

Ранее посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев заявил, что Астана не намерена содействовать обходу западных санкций. Он также подчеркнул, что власти страны остаются приверженцами соблюдения рестрикций.
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