Казахстан начинает принудительную сегрегацию финансовых инструментов граждан России и Белоруссии

Казахский брокер Halyk Finance подчеркнул, что речь идет о ценных бумагах, которые номинированы не в тенге и проходящие через Euroclear и Clearstream. Кроме того, для держателей из россии могут быть задержки в сделках, заключаемых на казахской фондовой бирже KASE.