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ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Происшествия
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Всего было зафиксировано десять «прилетов» по поселку Краснооктябрьский. В результате инцидента никто не пострадал. В одном доме выбило окна.

Также сообщается о восьми «прилетах» по поселку Теткино. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Известно, что под удар попала школа. Всего в городе уже было около 11 прилетов.

Накануне сообщалось, что белгородцам начали строить жилье взамен утраченного при обстрелах ВСУ.
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