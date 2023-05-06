ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Всего было зафиксировано десять «прилетов» по поселку Краснооктябрьский. В результате инцидента никто не пострадал. В одном доме выбило окна.
Также сообщается о восьми «прилетах» по поселку Теткино. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Известно, что под удар попала школа. Всего в городе уже было около 11 прилетов.
Накануне сообщалось, что белгородцам начали строить жилье взамен утраченного при обстрелах ВСУ.