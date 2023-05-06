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Актер Александр Невский анонсировал заключительную часть вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво»

Общество
Актер Александр Невский анонсировал заключительную часть вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво»

Актер и режиссер Александр Невский в социальных сетях анонсировал финальную часть своей вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво».

Невский написал, что режиссером кинокартины будет Джо Корнет, а сценаристом – Крейг Хаманн. Часть станет завершением трилогии, в которой были «Нападение на Рио-Браво» и «Затерянные в Рио-Браво», пишет актер.

В прошлой части сюжет заключался в том, что в 1873 году на небольшой техасский городок нападает банда кровожадных убийц «Адские гончие». Эмигрант, полковник лейб-гвардии Российской Империи Иван Турчанинов (Невский) и шериф (Корнет) защищают местных жителей от нападок врагов.

Прежде сообщалось, что Американскую актрису Кэрри Фишер увековечили на Аллее славы в Голливуде. Исполнительница роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» посмертно удостоилась именной звезды.
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