Актер Александр Невский анонсировал заключительную часть вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво»

Актер и режиссер Александр Невский в социальных сетях анонсировал финальную часть своей вестерн-трилогии «Последние герои Рио-Браво».
Невский написал, что режиссером кинокартины будет Джо Корнет, а сценаристом – Крейг Хаманн. Часть станет завершением трилогии, в которой были «Нападение на Рио-Браво» и «Затерянные в Рио-Браво», пишет актер.
В прошлой части сюжет заключался в том, что в 1873 году на небольшой техасский городок нападает банда кровожадных убийц «Адские гончие». Эмигрант, полковник лейб-гвардии Российской Империи Иван Турчанинов (Невский) и шериф (Корнет) защищают местных жителей от нападок врагов.
Прежде сообщалось, что Американскую актрису Кэрри Фишер увековечили на Аллее славы в Голливуде. Исполнительница роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» посмертно удостоилась именной звезды.