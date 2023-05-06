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В Ейске остановленный ДПС водитель подорвал внедорожник и погиб

Происшествия
В Ейске остановленный ДПС водитель подорвал внедорожник и погиб

В Ейске 45-летний водитель забаррикадировался и погиб при взрыве в автомобиле «Нива». На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что автомобилиста остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Мужчина заявил, что в салоне внедорожника находится взрывное устройство, которое он активирует, если его не отпустят.

Кроме водителя «Нивы» никто не пострадал. Район происшествия оцеплен полицией.

Ранее сообщалось, что граната была обнаружена у пассажира московского метро на станции «Лермонтовский проспект» в Москве.
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