В Ейске остановленный ДПС водитель подорвал внедорожник и погиб

В Ейске 45-летний водитель забаррикадировался и погиб при взрыве в автомобиле «Нива». На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Известно, что автомобилиста остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Мужчина заявил, что в салоне внедорожника находится взрывное устройство, которое он активирует, если его не отпустят.
Кроме водителя «Нивы» никто не пострадал. Район происшествия оцеплен полицией.
Ранее сообщалось, что граната была обнаружена у пассажира московского метро на станции «Лермонтовский проспект» в Москве.