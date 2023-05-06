«Я чувствовал, что все к этому идет»: писатель Андрей Кивинов рассказал о последнем разговоре с режиссером Михаилом Хлебородовым

Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о работе с ним поделился писатель и сценарист Андрей Кивинов.
Как отметил собеседник, он уже давно догадывался, что смерть «все ближе подбирается» к Михаилу Хлебородову.
«Я звонил ему 1 мая — он уже трубку не брал, видимо был уже в таком тяжелом состоянии. Я чувствовал, что все к этому идет. Я знаю, последние годы он тяжело болел. У него ведь была инвалидность. Ближе к концу он даже зрение немного потерял. Когда я в последний раз говорил с ним, я сказал: “Миша, ты держись, не сдавайся”. Он ответил: “Я не буду сдаваться! Буду биться до последнего!” Я говорил с его другом по поводу смерти, он сказал: ”Просто организм уже не выдержал числа болезней”. Там был целый букет», — пояснил собеседник ФАН.
Андрей Кивинов также рассказал о том, каким ему запомнился режиссер в ходе долгих лет совместной работы.
«Могу сказать о нем только самое лучшее. Очень хороший человек был, не только в профессиональном плане, но и человеческом. Несмотря на свою добродушную внешность, он был человек достаточно волевой. В этом плане он очень хорошо работал на площадке. При этом он был вменяемым. Мы с ним как-то попали на одну волну: он понимал мой юмор, а я его. Все у нас было нормально. Последние десять лет я, в основном, только с ним и работал», — рассказал писатель.
В завершение он подчеркнул, что исключительно высоко ценит профессионализм Михаила Хлебородова и совместно проделанную работу.
«Наверное, все лучшие проекты я сделал с ним, не считая ранних. Я начал работать с ним, по-моему, с фильма “Опережая выстрел”, потом был полный метр ”Курьер из «Рая»”, затем ”Временно недоступен”, ”Волшебник”. Как продюсер он делал со мной “Герой по вызову” и “Оперетта капитана Крутова”. Мы планировали сделать еще два проекта, сценарии уже готовы, но не сложилось. Надеюсь, мы все равно их сделаем: компаньон жив-здоров, он читал мои проекты и собирался их делать», — сообщил сценарист.
Ранее Михаил Хлебородов дал свой последний комментарий для ФАН. В беседе с изданием режиссер поздравил с днем рождения актера Григория Сиятвинду.