Эксперт Дмитрий Горин объяснил, чем грозит Бали столетний запрет на путешествия

Столетний запрет властей Бали на путешествия может обернуться негативными последствиями. Такого мнения придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Речь идет о недавнем заявлении губернатора Бали Ваяна Костера. Он указал на необходимость введения квот из-за поведения некоторых туристов. Такие меры они планируют соблюдать на ближайшие 100 лет.
По мнению Горина, таким образом поток путешественников существенно снизится. Более эффективным вариантом была бы просветительская деятельность. Необходимо рассказывать туристам о том, какие правонарушения не стоит совершать.
Однако для туров отечественные путешественники выбирают не только Бали. Ранее посол России в Танзании Андрей Аветисян сообщил о том, что РФ планирует возобновить прямое авиасообщение с республикой.