Психиатр-нарколог Разыграев оценил идею с повышением возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав России рассматривает возможность увеличить минимальный возраст, с которого будет разрешено продавать алкоголь крепче 17,5% с 18 лет до 21 года. Предложение возникло в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Поможет ли такое изменение сформировать более здоровую нацию и что особенного в возрасте 21 год — своим мнением с корреспондентом ФАН поделился врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, профессор ICEAH (Международная лаборатория экспериментального и практического гипноза, Милан, Италия) Игорь Разыграев.
«Повышение возраста, с которого предлагается разрешить продажу алкогольных напитков 17,5% с 18 лет до 21 года не поможет решить ситуацию с алкоголизацией населения, поскольку становление, формирование личности может продолжаться всю жизнь. На него, главным образом, влияет психическая, социальная, культурная, генетическая составляющие, а также воспитание, среда и другие факторы, определяющие развитие человека. Запрет на продажу алкоголя крепче 17,5% только увеличит потребление спиртных напитков таких как: пиво, вино, шампанское. Их употребление вызывает не менее тяжелую хроническую алкогольную зависимость», — считает профессор.
К какому возрасту завершается формирование личности, которая может полностью нести ответственность за свои поступки? По словам эксперта, некоторые известные психологи пишут, что формирование личности заканчивается в 18-22 года. Другие — что этот процесс продолжается всю жизнь, и собеседник ФАН с ними согласен. 21 год — достаточно условная цифра.
«Достижение 21 года только предполагает наличие возрастной зрелости человека. Поэтому никакие законодательные изменения не помогут решить проблему с ранней алкогольной зависимостью. Необходим комплексный подход к воспитанию личности с раннего детства, что должно в совокупности предполагать здоровую образовательную, социально-культурную и медицинскую среду для развития», — подытожил психиатр-нарколог Игорь Иванович Разыграев.
Ранее депутат Госдумы РФ Никита Чаплин заявил, что зависимость от вейпов такая же сильная, как от запрещенных веществ.