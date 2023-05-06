Психиатр-нарколог Разыграев оценил идею с повышением возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав России рассматривает возможность увеличить минимальный возраст, с которого будет разрешено продавать алкоголь крепче 17,5% с 18 лет до 21 года. Предложение возникло в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Поможет ли такое изменение сформировать более здоровую нацию и что особенного в возрасте 21 год — своим мнением с корреспондентом ФАН поделился врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, профессор ICEAH (Международная лаборатория экспериментального и практического гипноза, Милан, Италия) Игорь Разыграев.