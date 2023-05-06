Рекордный госдолг США угрожает мировой экономике

Специалисты рынка сходятся во мнении, что именно нежелание американских чиновников что-либо менять в экономической политике несет огромные проблемы. Отсутствие жестких реформ уже привело к тому, что налоги не повышаются, а демократам становится все сложнее разрабатывать устойчивый план для налогово-бюджетной политики. При этом изменения могут произойти в случае жесткого кризиса. Но в таком случае сокращения расходов не избежать, они и спровоцируют тяжелую рецессию.