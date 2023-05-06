Рекордный госдолг США угрожает мировой экономике

Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением расходов из-за рекордного государственного долга. Издание The Economist сообщает, что Вашингтон не торопится работать над урегулированием ситуации.
По данным СМИ, страна может столкнуться либо с дефолтом по суверенному долгу, либо будет вынуждены резко сократить госрасходы. Оба варианта станут губительными для мировых рынков. Из-за дефолта утратится доверие к важнейшей финансовой системе мира, а существенное сокращение бюджетных расходов спровоцирует замедление темпов экономического роста.
Объясняется, что потолок госдолга — политический продукт. При этом политики и чиновники в обсуждениях решения данной проблемы заходят в тупик.
Специалисты рынка сходятся во мнении, что именно нежелание американских чиновников что-либо менять в экономической политике несет огромные проблемы. Отсутствие жестких реформ уже привело к тому, что налоги не повышаются, а демократам становится все сложнее разрабатывать устойчивый план для налогово-бюджетной политики. При этом изменения могут произойти в случае жесткого кризиса. Но в таком случае сокращения расходов не избежать, они и спровоцируют тяжелую рецессию.
Ранее Пентагон запланировал обновить наземную систему связи со спутниками, предназначенную на случай ядерной войны.