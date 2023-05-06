Способ почувствовать себя живым: что такое эмоциональные качели, и как они связаны с типами темперамента

Эксперт в области психологии Людмила Суздальцева рассказала о том, что такое эмоциональные качели, и как они могут проявляться у людей с разными типами темперамента. Подробнее — в материале ФАН.
Многие хотя бы раз в жизни испытывали состояние, которое принято называть эмоциональными качелями. Человек как бы раскачивается на качелях — из стороны позитивных эмоций в сторону негативных, и наоборот. Симптомы такого «раскачивания» просты: резкая смена настроений, нестабильность реакций и даже некоторая зависимость от сильных эмоций.
Так или иначе — и термин, и это ощущение знакомо практически каждому. Но что делать человеку, попавшему в круговорот эмоциональных качелей? Гештальт-терапевт Людмила Суздальцева определяет это состояние следующим образом.
«Есть такое понятие как эмоциональные качели, и это значит, что человек, грубо говоря, чувствует себя живым, только когда у него есть сильные чувства», — делится психолог.
Эксперт отмечает, что, в противовес таким людям, есть и другая категория.
«В противовес эмоциональным качелям есть люди, которые предпочитают жить в, так называемом, среднем диапазоне чувств. И это, конечно, до некоторой степени соотносится со словами Толстого о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот каждая несчастная семья — несчастлива по-своему», — рассуждает специалист.
Средний диапазон чувств предполагает, что у человека, образно говоря, «все в порядке». Он испытывает разные эмоции: радуется жизни, на что-то злится, из-за чего-то огорчается — и при этом спокойно живет в среднем диапазоне.
«Какие страсти горят при эмоциональных качелях! Полюбились. Разругались. Подрались..! Там может быть все, что угодно — жизнь кипит. Все ярко, эмоционально, насыщенно, и есть люди, которые только так чувствуют себя живыми», — объясняет психолог.
Как проживают эмоциональные качели разные типы темперамента
В связи с темой эмоциональных качелей, корреспондент ФАН и Людмила Суздальцева затронули и тему их связи с типами темперамента человека. Эксперт предполагает, что они связаны «постольку-поскольку», и прямой зависимости между этими категориями нет, но тем не менее замечает некоторые любопытные факты.
«Конечно, эмоциональные качели у холерика и эмоциональные качели у меланхолика будут сильно разными: просто потому, что разное количество энергии. Ведь, по большому счету, тип темперамента — это просто соотношение подавления в высшей нервной деятельности процесса возбуждения и торможения», — рассказывает эксперт.
Всего, как учит психология, типов темперамента четыре: сангвиники, флегматики, холерики и меланхолики. Сангвиники и флегматики считаются сильным, или устойчивым, типом: они спокойнее реагируют на окружающую действительность, менее поддаются сильным эмоциям. Холерики и меланхолики — более экспрессивный и эмоциональный тип — то есть, менее устойчивый к разным внешним раздражителям.
«Насчет флегматика и меланхолика и их эмоциональных качелей — я думаю, что там все будет проявляться вовне однозначно в меньшей степени. Но если взять флегматика, более склонного к эмоциональным качелям, нежели к среднему диапазону чувств, я думаю, что и такое бывает», — рассуждает специалист.
Суздальцева отмечает, что внешне «качели» у флегматиков не всегда могут ярко проявляться, но внутри человек будет переживать не меньше, чем его «эмоциональный» собрат, холерик. И все же по силе переживаний «неустойчивые типы темперамента» пострадают больше.
«...Возможно, флегматик в сильных переживаниях будет изрядно проигрывать холерику в среднем диапазоне чувств», — дополнила специалист.
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