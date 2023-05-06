Способ почувствовать себя живым: что такое эмоциональные качели, и как они связаны с типами темперамента

Суздальцева отмечает, что внешне «качели» у флегматиков не всегда могут ярко проявляться, но внутри человек будет переживать не меньше, чем его «эмоциональный» собрат, холерик. И все же по силе переживаний «неустойчивые типы темперамента» пострадают больше.