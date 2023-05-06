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Жителей четырех поселков в Свердловской области эвакуируют из-за природных пожаров

Происшествия
Жителей четырех поселков в Свердловской области эвакуируют из-за природных пожаров

Спасатели приступили к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов в Свердловской области. Причиной послужили мощные лесные пожары, говорится в заявлении регионального департамента информационной политики.

В частности, власти призвали людей покинуть село Мостовое и деревню Ольховка. Также о возможной опасности предупредили граждан в селах Первомайская и Верхотурка.

«Власти в нескольких муниципалитетах Свердловской области проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

При этом в департаменте добавили, что жителей отправляют в пункты временного размещения. Они уже развернуты на базе социальных учреждений.

Меж тем мощный огонь охватил поселок под Екатеринбургом. Для тушения пламени в населенном пункте Мостовской в воздух подняли вертолет Ми-8.
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