Минобороны: российские танкисты начали применять в зоне СВО динамический «скворечник»

Российские танкисты начали использовать на своей технике козырьки для башни с динамической защитой «Контакт-1». Об этом сообщили в Минобороны России.
Данный тип защиты представляет собой противокумулятивную решетку «скворечник», которая приваривается к башне при помощи четырех направляющих. Она позволяет защитить наиболее уязвимые верхние части танка.
Утверждается, что данный тип динамической защиты был представлен Минобороны впервые. Однако до этого экипажи могли самостоятельно прикрепить на танк самодельный навес.
Ранее стало известно, что на параде в честь Дня Победы на Красной площади пройдут новые ЗРК С-350 «Витязь». Данный комплекс предназначен для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов, пишет ФАН.