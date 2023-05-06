Источник ФАН исключил версию теракта при крушении цепочной карусели в Оренбурге

Крушение аттракциона в одном из парков Оренбурга нельзя назвать терактом. Соответствующее мнение озвучил источник ФАН.
Собеседник Федерального агентства новостей указал на возраст конструкции. По имеющимся сведениям, этот показатель мог составлять порядка 50 лет.
Карусель упала вместе с катавшимися детьми. Видеозапись происшествия опубликовал в соцсетях местный житель.
В результате аварии пострадали 15 человек, среди которых есть как дети, так и взрослые. Предполагается, что причиной инцидента стал сбой в работе аттракциона.