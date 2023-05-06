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ВС Судана: Силы быстрого реагирования заняли здание военного атташата Саудовской Аравии

Весь мир
ВС Судана: Силы быстрого реагирования заняли здание военного атташата Саудовской Аравии

Хартум, 6 мая. Суданская армия сообщила, что Силы быстрого реагирования заняли штаб-квартиру военного атташе Саудовской Аравии в Хартуме и разместили на ее территории 17 боевых машин.

Об этом говорится в заявлении ВС, опубликованном одновременно с прибытием представителей обеих сторон конфликта в Джидду, где, как ожидается, состоятся переговоры между ВС и СБР. Саудовская Аравия организует данную встречу в соответствии с собственной инициативой, поддержанной Соединенными Штатами Америки.

«Атаки повстанцев на дипломатические миссии в стране продолжаются», — говорится в заявлении армии.

Однако все подобные обвинения, как правило, взаимны. Обе стороны конфликта пытаются возложить друг на друга ответственность за те или иные инциденты, которыми сопровождаются боевые действия.

Между тем ВС и СБР на днях согласились объявить очередной семидневный режим прекращения огня. Данное решение принято с целью обеспечить безопасность эвакуационных мероприятий.
Судан саудовская аравия
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