ВС Судана: Силы быстрого реагирования заняли здание военного атташата Саудовской Аравии

Об этом говорится в заявлении ВС, опубликованном одновременно с прибытием представителей обеих сторон конфликта в Джидду, где, как ожидается, состоятся переговоры между ВС и СБР. Саудовская Аравия организует данную встречу в соответствии с собственной инициативой, поддержанной Соединенными Штатами Америки.