Постпред президента Украины Тамила Ташева: Запад призвал Киев отказаться от попыток вернуть Крым

Власти западных стран призывают Украину отказаться от возвращения Крыма. Такое заявление в беседе с польским изданием PAP сделала представитель президента страны Тамила Ташева.
Она подчеркнула, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался. По мнению Запада, полуостров может присоединиться к Украине. Однако такое решение может привести к масштабным последствиям и для Крыма, и для Киева.
«Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его», – отметила Ташева.
Представитель президента добавила, что этот вопрос вызвал волну дискуссий в политических кругах. Многие из них опасаются ответных мер России в случае, если Украина заявит права на полуостров.
Напомним, Крым стал частью России в результате проведенного на его территории референдума в 2014 году.
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