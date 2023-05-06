Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

NYT: Украина может потерять поддержку Запада в случае провала контрнаступления ВСУ

Политика
NYT: Украина может потерять поддержку Запада в случае провала контрнаступления ВСУ

Украина может потерять помощь Запада в случае провала своего контрнаступления. Об этом пишет The New York Times.

По мнению журналистов издания, Киев на данный момент испытывает огромное давление со стороны Запада. Главной причиной является намерение США и их союзников проверить, приносят ли успехи ВСУ поставляемое западными государствами вооружение и другие виды помощи.

«США и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, способно ли их оружие, обучение и боеприпасы, которые они поставляли в страну в последние месяцы, привести к значительным успехам», — написало издание.

NYT подчеркивает, что Киев рискует потерять поддержку Запада если не оправдает надежды. Именно возможность провала контрнаступления ВСУ стала причиной беспокойства украинских властей.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что россия проводит испытания новых типов вооружения. Кроме того сообщается, что РФ также производит определенные типы вооружений.
контрнаступление всу Украина запад поддержка запада
Военкоры ФАН