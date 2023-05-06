Пентагон обновит систему космической связи на случай ядерной войны

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки выбрало американские компании Lockheed Martin и Raytheon для разработки защищенной от ядерного удара обновленной системы космической связи в рамках программы Evolved Strategic Satcom (ESS). Об этом пишет издание SpaceNews.
По его данным, обе компании выиграли по 30 миллионов долларов от Космических сил США. Ожидается, что средства пойдут на создание прототипа секретной наземной системы связи со спутниками, предназначенной для работы во время ядерной войны. Разработка займет не более полутора лет.
Всего Пентагон хочет потратить на соответствующий проект 6,5 миллиардов долларов в течении пяти лет. В Разработке ESS конкурентами Lockheed Martin и Raytheon выступают американские компании Boeing и Northrop Grumman. В планах спутники ESS должны прийти на смену космическим аппаратам Advanced Extremely High Frequency (AEHF).
Ранее стало известно, что США отправили Киеву свыше 35,7 млрд долларов военной помощи с начала специальной военной операции.