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МЧС России по Свердловской области сообщило о крупном пожаре в поселке Мостовской

Происшествия
МЧС России по Свердловской области сообщило о крупном пожаре в поселке Мостовской

Мощный огонь охватил поселок Мостовской в Свердловской области. Соответствующую информацию предоставило региональное управление МЧС России.

Днем ранее в рядом с указанным населенным пунктом уже происходил пожар. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание, однако в субботу вновь возникла чрезвычайная ситуация.

«Сегодня огонь с другой стороны пришел», — рассказали местные жители.

При этом стало известно, что для тушения пламени в воздух был поднят вертолет Ми-8. Кроме того, на место происшествия прибыла аэромобильная группировка местного МЧС.

Ранее сообщалось об обрушении карусели в парке семейного отдыха в Оренбурге. В результате аварии 20 человек получили травмы различной степени тяжести.
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