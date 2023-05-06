МЧС России по Свердловской области сообщило о крупном пожаре в поселке Мостовской

Мощный огонь охватил поселок Мостовской в Свердловской области. Соответствующую информацию предоставило региональное управление МЧС России.
Днем ранее в рядом с указанным населенным пунктом уже происходил пожар. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание, однако в субботу вновь возникла чрезвычайная ситуация.
«Сегодня огонь с другой стороны пришел», — рассказали местные жители.
При этом стало известно, что для тушения пламени в воздух был поднят вертолет Ми-8. Кроме того, на место происшествия прибыла аэромобильная группировка местного МЧС.
Ранее сообщалось об обрушении карусели в парке семейного отдыха в Оренбурге. В результате аварии 20 человек получили травмы различной степени тяжести.