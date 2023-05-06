Экс-боец ММА Монсон заявил, что никогда не вернется в США

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон сказал «Спорт-Экспрессу», что никогда не вернется в США.
Монсон родился в Соединенных Штатах Америки и большую часть своей профессиональной карьеры провел под флагом страны. Однако в марте 2013 года он заявил о желании получить российское гражданство. В 2018 году экс-боец ММА получил паспорт РФ.
На данный момент идет процесс отказа Монсона от американского гражданства. Он подал все необходимые документы и ждет ответ посольства США в Стамбуле.
«Никогда не вернусь в США», — сказал Монсон «Спорт-Экспрессу».
Монсон завершил карьеру в январе 2021 года. В общей сложности, на его счету 89 поединков, из которых 61 – победные, две ничьи и 26 поражений.
Ранее сообщалось, что Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутом в первом раунде выиграл американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC. Таким образом, россиянин, выступающий в категории тяжелого веса, продолжает свою серию побед нокаутом уже до шестой.