В Госдуме РФ поддержат инициативу Минздрава об ужесточении правил продажи алкоголя

По его словам, идея направлена на защиту здоровья молодежи и, с большой долей вероятности, встретит одобрение среди парламентариев. Алкоголь наносит вред организму, кроме того, повышается криминогенная ситуация, отметил Тумусов. Он подчеркнул, что речь идет именно о крепких алкогольных напитках.