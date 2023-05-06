В Госдуме РФ поддержат инициативу Минздрава об ужесточении правил продажи алкоголя

Инициатива Минздрава России об ужесточении правил продажи алкоголя будет поддержана Госдумой, сообщил депутат Федот Тумусов.
По его словам, идея направлена на защиту здоровья молодежи и, с большой долей вероятности, встретит одобрение среди парламентариев. Алкоголь наносит вред организму, кроме того, повышается криминогенная ситуация, отметил Тумусов. Он подчеркнул, что речь идет именно о крепких алкогольных напитках.
«Думаю, что Минздрав разработает (соответствующий пакет мер — прим. ФАН) и по согласованию с правительством внесет проект в Госдуму, а в Думе, думаю, его поддержат», — добавил он.
Ранее стало известно о предложении Минздрава России об ограничении продажи алкоголя. В ведомстве намерены запретить продажу спиртных напитков в период с 20:00 до 11:00.