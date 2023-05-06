Депутат Госдумы РФ Чаплин: мы должны напомнить всему миру о подвиге героев Советской армии

В канун Дня Великой Победы с трепетом в сердце люди должны поздравить ветеранов с наступающим праздником и с гордостью почтить минутой молчания тех, кто пал в боях, считает депутат Госдумы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. События ВОВ коснулись всех жителей СССР, и семья политика не стала исключением. В беседе с корреспондентом ФАН парламентарий рассказал о заслугах деда в защите Советского Союза.
По рассказу депутата, в 1939 году в период сдачи государственных экзаменов его дед Петр Никитович Степнов был призван на действительную службу в Красную Армию, служил в зенитно-артиллерийских войсках. Не успев демобилизоваться, в 1941 году оказался на фронте.
«Он участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Украины, Крыма в составе 5-й Гвардейской Симферопольской зенитно-артиллерийской орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизии Резерва Главного Командования (РГК). Дивизия освобождала Венгрию, Австрию, Чехословакию. Он награжден многими медалями, в том числе «За отвагу». Я помню и горжусь», — рассказал депутат.
К слову, дед политика родился 6 февраля 1914 года в деревне Протекино Зарайского уезда Рязанской Губернии.
«Сейчас это мой округ, от которого я избрался депутатом Государственной Думы. И для меня борьба за благоустройство родной земли моего деда — дело чести», — отметил политик.
Уроженец Зарайского городского округа Московской области Петр Никитович награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За взятие Вены», «За победу в ВОВ» и многими другими, том числе юбилейными медалями.
«Сегодня наши ребята, как и во времена Великой Отечественной Войны, рискуют собой, защищая нашу страну в Донбассе», — заключил Никита Чаплин.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Толмачев обратил внимание на то, что с течением времени традиции празднования Дня Победы остаются актуальными. Да, они могут меняться, становиться адаптированными к современным реалиям, однако цель их остается неизменной.