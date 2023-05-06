Депутат Госдумы РФ Чаплин: мы должны напомнить всему миру о подвиге героев Советской армии

В канун Дня Великой Победы с трепетом в сердце люди должны поздравить ветеранов с наступающим праздником и с гордостью почтить минутой молчания тех, кто пал в боях, считает депутат Госдумы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. События ВОВ коснулись всех жителей СССР, и семья политика не стала исключением. В беседе с корреспондентом ФАН парламентарий рассказал о заслугах деда в защите Советского Союза.