Россия провела успешные переговоры с Африканскими странами на Международной сельскохозяйственной выставке в Марокко

В рамках мероприятия российская сторона провела встречу с представителями Кот-д’Ивуара, Сенегала, Буркина-Фасо, Коморских островов, Нигера, Того, Судана и Египта. Во время беседы их пригласили принять участие в 12-м Российско-африканском экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.