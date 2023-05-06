Россия провела успешные переговоры с Африканскими странами на Международной сельскохозяйственной выставке в Марокко

Рабат, 6 мая. Торговый представитель Москвы в Марокко Алексей Андреев посетил Международную сельскохозяйственную выставку в королевстве, пишут арабские СМИ.
В рамках мероприятия российская сторона провела встречу с представителями Кот-д’Ивуара, Сенегала, Буркина-Фасо, Коморских островов, Нигера, Того, Судана и Египта. Во время беседы их пригласили принять участие в 12-м Российско-африканском экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.
Кроме того, несколько российских компаний провели успешные переговоры с представителями Марокко, в том числе с BTI Group, производителем программного обеспечения для сельскохозяйственной отрасли.
«На данный момент у нас есть информация о большом интересе марокканских компаний к применению этих технологий в сельском хозяйстве королевства», — сказал Алексей Андреев.
По словам чиновника, между Россией и Африканским континентом налаживаются новые связи с поставщиком полуфабрикатов «Мираторг», который уже сотрудничает с крупными торговыми сетями Рабата.
«Мы надеемся, что партнерство между БТИ и компаниями Марокко будет плодотворным и взаимовыгодным», — добавил торгпред РФ.
Ранее государственная корпорация «Росатом» объявила о начале застройки третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.