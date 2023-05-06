Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замглавы МИД Вершинин: Москва выразила недовольство прогрессом по вопросу экспорта сельхозпродукции России

Политика
Замглавы МИД Вершинин: Москва выразила недовольство прогрессом по вопросу экспорта сельхозпродукции России

Россия не довольна прогрессом в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе беседы с корреспондентами RT.

Дипломат отметил, что данный вопрос имеет большое значение для России. Однако сейчас Москва не удовлетворена исполнением российской части соглашения с ООН.

«Однако мы по-прежнему не удовлетворены прогрессом по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна», — заявил Вершинин.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев раскритиковал решение Берлина о запрещении демонстрации российского флага с 8 по 9 мая. По его мнению данный шаг недопустим и аморален.
россия оон российская сельхозпродукция Сергей Вершинин
Военкоры ФАН