Замглавы МИД Вершинин: Москва выразила недовольство прогрессом по вопросу экспорта сельхозпродукции России

Россия не довольна прогрессом в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе беседы с корреспондентами RT.
Дипломат отметил, что данный вопрос имеет большое значение для России. Однако сейчас Москва не удовлетворена исполнением российской части соглашения с ООН.
«Однако мы по-прежнему не удовлетворены прогрессом по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна», — заявил Вершинин.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев раскритиковал решение Берлина о запрещении демонстрации российского флага с 8 по 9 мая. По его мнению данный шаг недопустим и аморален.