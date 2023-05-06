Обстановка на месте взрыва автомобиля Захара Прилепина — эксклюзивные кадры ФАН

Новые кадры с места взрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, оказались в распоряжении ФАН. Корреспондент запечатлел последствия инцидента, произошедшего в пятидесяти километрах от города Бора Нижегородской области.
Правоохранители продолжают работу на месте взрыва. На кадрах видно, что автомобиль лежит на грунтовой дороге. Предполагается, что он перевернулся из-за ударной волны. Подъезды к транспортному средству оцеплены полицией.
Правоохранители в Нижегородской области по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с писателем. По данным МВД России, подозреваемый ранее был судим. Его доставят в отделение полиции.