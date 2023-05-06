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Силовики установили, что СВУ для покушения на писателя Прилепина могли собрать в одной из подмосковных квартир

Происшествия
Силовики установили, что СВУ для покушения на писателя Прилепина могли собрать в одной из подмосковных квартир

Злоумышленники, совершившие покушение на писателя Захара Прилепина, могли собрать взрывное устройство в квартире в Московской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

В субботу утром, 6 мая, недалеко от города Бор нижегородской области взорвался автомобиль автора книг. Согласно предварительным данным, бомба была прикреплена к днищу транспортного средства.

«В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина», — цитировало издание ТАСС источник в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что правоохранители установили возможное место создания СВУ. Им оказалась квартира в одном из домов, расположенных в столичном регионе.

Как стало известно ранее, в результате взрыва писатель получил ранения. При этом сотрудники полиции объявили в Нижегородской области план «Перехват», в ходе которого был задержан один подозреваемый.
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