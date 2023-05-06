Yonhap: США и Южная Корея проведут серию совместных военных учений на полигоне около Сеула

Сообщается, что в учениях будет задействовано большое количество современной техники. Среди образцов есть ударные вертолеты AH-64 Apache. Помимо этого, военные будут отрабатывать маневры на банках K2 и истребителях F-35A. Событие проведут на полигоне Сынжин. Территория находится в 52 километрах от столицы Южной Кореи.