Yonhap: США и Южная Корея проведут серию совместных военных учений на полигоне около Сеула

Вашингтон и Сеул планируют провести крупные военные учения. Это событие станет самым масштабным за всю историю партнерства двух стран в этом направлении.
О планирующихся учениях сообщило информационное агентство Yonhap. Совместные мероприятия пройдут с 25 мая по 15 июня. Они приурочены к 75-летию создания вооруженных сил ЮК.
«В ходе них будет отработано отражение возможной агрессии со стороны КНДР», – отмечает Yonhap.
Сообщается, что в учениях будет задействовано большое количество современной техники. Среди образцов есть ударные вертолеты AH-64 Apache. Помимо этого, военные будут отрабатывать маневры на банках K2 и истребителях F-35A. Событие проведут на полигоне Сынжин. Территория находится в 52 километрах от столицы Южной Кореи.
Ранее стало известно о потерпевшем крушение американском истребителе F-16. Он упал недалеко от военной базы Америки в ЮК. Пилот смог катапультироваться.