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В Оренбурге рухнула карусель, на которой находились дети

Происшествия
В Оренбурге рухнула карусель, на которой находились дети

В одном из парков Оренбурга упала карусель вместе с катавшимися детьми. Видеозапись происшествия была опубликована в соцсетях местным жителем.

Авария произошла в Оренпарке, который недавно открылся после ремонта. Сообщается, что есть пострадавшие.

«Да, на карусели произошла авария. Привлечены экстренные службы. <...> Вся необходимая помощь людям оказывается», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ранее в Приморье начали проверку после падения колеса обозрения. Сообщалось, что часть конструкции аттракциона рухнула во время демонтажа.
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