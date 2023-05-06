Президент ЦАР прилетел на саммит по рамочному соглашению в Бурунди

Бужумбура, 6 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл✱ в Бурунди на в 11-й саммит, посвященный соблюдению рамочного соглашения о безопасности и сотрудничестве между ДРК и Центральноафриканским регионом.
Мероприятие также посетят лидеры стран-участниц договора — Анголы, ЦАР, Бурунди, Демократической Республики Конго, Кении, Руанды, ЮАР, Судана, Южного Судана, Танзании, Уганды и Замбии. Они обсудят проблемы реализации намеченной программы и исполнения всех пунктов документа.
К переговорам присоединятся представители ООН, Африканского союза (АС), «Межправительственной организации африканских стран района Великих озер» (CIRGL) и «Сообщества развития Юга Африки» (SADC).
Несколько дней назад глава ЦАР встретился с президентом Камеруна Полем Бийя. Политики в дружеской обстановке обсудили дальнейшее сотрудничество.
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