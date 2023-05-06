Президент ЦАР прилетел на саммит по рамочному соглашению в Бурунди

Бужумбура, 6 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл✱ в Бурунди на в 11-й саммит, посвященный соблюдению рамочного соглашения о безопасности и сотрудничестве между ДРК и Центральноафриканским регионом.