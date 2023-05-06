Пропустивший коронацию Карла III президент США Джо Байден поздравил короля и его супругу в Twitter

Американский лидер Джо Байден направил Карлу III и его супруге Камилле поздравления по случаю торжественной коронации. Президент США отметил в своем аккаунте в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ), что теплые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией дают силы гражданам обоих стран.