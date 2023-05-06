Пропустивший коронацию Карла III президент США Джо Байден поздравил короля и его супругу в Twitter

Американский лидер Джо Байден направил Карлу III и его супруге Камилле поздравления по случаю торжественной коронации. Президент США отметил в своем аккаунте в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ), что теплые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией дают силы гражданам обоих стран.
«Поздравляю короля Карла III и королеву Камиллу с коронацией. Прочная дружба между США и Великобританией — это источник силы для наших народов», — написал Байден на своей странице.
Джо Байден не смог лично присутствовать на церемонии из-за загруженного графика. Но мероприятие посетила его жена, первая леди США — Джилл Байден. Она также высказалась в соцсетях.
«Это честь представлять США в этот исторический день в Вестминстерском аббатстве <…> Между США и Великобританией особенные отношения», — написала супруга американского президента в своем Twitter.
Ранее появились кадры с церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве.