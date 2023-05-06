«Приползут на брюхе»: музыкант Вадим Степанцов высказался об отмене концерта Валерия Меладзе в Петербурге

На фоне того, как артист произносил в Дубае лозунг украинских националистов, удивительно, что отмена выступления в Северной столице произошла только сейчас. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН поэт, музыкант, актер, создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.