«Приползут на брюхе»: музыкант Вадим Степанцов высказался об отмене концерта Валерия Меладзе в Петербурге

Средства массовой информации сообщили об отмене концерта певца Валерия Меладзе в Санкт-Петербурге.
На фоне того, как артист произносил в Дубае лозунг украинских националистов, удивительно, что отмена выступления в Северной столице произошла только сейчас. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН поэт, музыкант, актер, создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.
«Я удивлен, что раньше он был разрешен. Вроде бы по всей России отменили. Лично Александр Беглов курировал [концерт Валерия Меладзе] что ли? Очень большой либерал», — отреагировал музыкант.
Вадим Степанцов также поделился своим личным отношением к творчеству Валерия Меладзе.
«Артист однообразный: везде примерно одинаковые мелодические фигуры, темы обычные, попсовые. Я такое не воспринимаю. Артист хороший, но не наш. Как писал мой мэтр по Литературному институту им. А. М. Горького Лев Иванович Ошанин: “Вчера смотре ля танец живота. Хорошая девчонка, но не та”», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своим личным мнением по поводу того, что могло подтолкнуть артиста произносить лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае.
«Это модно в определенной среде и находит поддержку. Сбежавшие на Запад Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) и Алла Пугачева с семейством думали найти там широкую поддержку и монетизировать ее. Однако, время показывает, что с монетизацией не очень получается. Когда-нибудь они приползут сюда на брюхе, и еще раз, и еще раз. Не получилось монетизации, ручеек иссяк», — предположил артист.
Ранее Вадим Степанцов отреагировал на песню Андрея Макаревича, оскорбляющую СВО. По мнению поэта, сочинение таких композиций делает этого певца похожим на загнанного зверя.