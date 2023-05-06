В Минэнерго Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в семи регионах

В Министерстве энергетики Украины сообщили о повреждении объектов сетевой инфраструктуры в семи регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, после ночного удара в Сумской области повредились распределительные сети. Аналогичные повреждения зафиксированы и в Днепропетровской области. На данный момент времени, работа энергетических систем стабильна и работает без ограничений.
Ранее сообщалось, что группировка войск ВС России «Восток» нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-донецком и Запорожском направлениях. Ликвидировано до 90 солдат ВСУ.