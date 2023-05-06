Торгпред Москвы в Марокко рассказал, какие российские сельскохозяйственные продукты интересуют Африку

Рабат, 6 мая. Торговый представитель России в Марокко Алексей Андреев заявил о готовности государства удовлетворить интересы африканских стран в отношении сельскохозяйственной сферы. В частности, предоставить широкий спектр новых технологий и продукции в данной области, пишет Sputnik Afrique.
«Многие африканские регионы рассматривают нашу страну как одного из основных партнеров в различных секторах экономики, особенно в сельскохозяйственном секторе», — отметил Алексей Андреев в кулуарах Международной сельскохозяйственной выставки в Марокко (СИАМ) 2023.
Россия является основным поставщиком удобрений, несмотря на то, что их продаже и транспортировке препятствуют западные санкции.
«Мы получаем большое количество запросов на продвижение этих товаров в направлении Африки. И действительно, мы часто слышим, как представители компаний говорят об очень сложной ситуации в агропромышленном секторе в их странах», — отметил Андреев.
По словам чиновника, помимо удобрений имеется значительный спрос на сельскохозяйственную продукцию, но больше всего их привлекают технологии.
«Клиентов из Африки интересуют проекты, посвященные машиностроению и использованию новых технологий в сельском хозяйстве, в том числе "беспилотники". Речь также идет о российской продукции космической компании, например, производителя специальных ошейников для наблюдения за крупными животными», — добавил он.
Алексей Андреев рассказал, что марокканцы очень заинтересованы в применении этих технологий в области наблюдения за маршрутами верблюдов.
Ранее стало известно, что Египет готовится к переходу на использование местной валюты в торговых отношениях с Россией.