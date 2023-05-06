Торгпред Москвы в Марокко рассказал, какие российские сельскохозяйственные продукты интересуют Африку

Рабат, 6 мая. Торговый представитель России в Марокко Алексей Андреев заявил о готовности государства удовлетворить интересы африканских стран в отношении сельскохозяйственной сферы. В частности, предоставить широкий спектр новых технологий и продукции в данной области, пишет Sputnik Afrique.