Пресс-служба Прилепина рассказала о его соратнике Шубине, погибшем при взрыве автомобиля

Погибший при взрыве автомобиля соратник писателя Захара Прилепина Александр «Злой» Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии. Детали его биографии раскрыла ФАН пресс-служба писателя.
Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В разгар конфликта на Донбассе в 2014 году он, не окончив школу, ушел в ополчение, где попал в батальон «Заря».
Мужчина служил в разведке, затем оказался в роте «Мангуст». Позже он перешел в батальон Захара Прилепина. Уже во время службы там ему удалось попасть в личную охрану писателя.
Когда Прилепин закончил службу, он постоянно находился рядом с ним, выполняя функцию охранника и водителя. После начала спецоперации писатель подписал контракт с Росгвардией и оказался в составе батальона «Оплот». Шубин отправился вместе с ним.
Пресс-служба отмечает, что все знакомые характеризовали погибшего как веселого, жизнерадостного и позитивного человека. У него осталась девушка, которой он сделал предложение.
Автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин в Нижегородской области, взорвался после срабатывания самодельного взрывного устройства днем, 6 мая. Водитель скончался на месте. Писатель был госпитализирован на вертолете в одну из клиник Москвы.