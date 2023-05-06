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Певица МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике

Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике

Телеведущая Диля Долинская опубликовала фото с певицей МакSим в социальных сетях. Это появление на публике стало первым для исполнительницы после сорванных концертов.

Долинская отметила, что вместе с МакSим они находились в Третьяковской галерее. При этом многие посетители хотели сделать снимок с известной артисткой.

«Сегодня в Третьяковке с Мариной фотографировались чаще, чем с картинами. Все потому, что ее все любят. И я», – подписала фото телеведущая.
Певица МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике

Стоит отметить, что на фото исполнительница прикрывает фигуру. Для похода на мероприятие она выбрала свободный брючный костюм.

Ранее астролог Анна Савельева сделала прогноз на события в жизни МакSим. Она подчеркнула, что летом ее ждут испытание и серьезные проблемы со здоровьем. Этот период начнется с десятого июня.

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