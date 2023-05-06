Певица МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике

Телеведущая Диля Долинская опубликовала фото с певицей МакSим в социальных сетях. Это появление на публике стало первым для исполнительницы после сорванных концертов.
Долинская отметила, что вместе с МакSим они находились в Третьяковской галерее. При этом многие посетители хотели сделать снимок с известной артисткой.
«Сегодня в Третьяковке с Мариной фотографировались чаще, чем с картинами. Все потому, что ее все любят. И я», – подписала фото телеведущая.
Стоит отметить, что на фото исполнительница прикрывает фигуру. Для похода на мероприятие она выбрала свободный брючный костюм.
Ранее астролог Анна Савельева сделала прогноз на события в жизни МакSим. Она подчеркнула, что летом ее ждут испытание и серьезные проблемы со здоровьем. Этот период начнется с десятого июня.
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