Профессор Зеленков назвал основные причины запрета БПЛА в Москве

Стоит отметить, что еще в 2019 году приказом Минтранса России был введен запрет на запуск в городе Москве и других регионах России малоразмерных БПЛА весом более 250 граммов. Запрещалось использование таких устройств в городах, районах, где проходят полеты гражданской или военной авиации, в районах проведения массовых публичных мероприятий, размещения критической инфраструктуры и других. С началом СВО, отметил профессор Зеленков, вес разрешенных к запуску БПЛА снизили до 150 граммов — такие аппараты, по мнению эксперта, не способны нести даже самые малые боевые заряды, но могут выступать в качестве вышеописанных угроз.