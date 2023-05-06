Профессор Зеленков назвал основные причины запрета БПЛА в Москве

Использование беспилотников запретили на всей территории Москвы. Соответствующее решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин. На фоне этого в беседе с корреспондентом ФАН военный эксперт, профессор факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Михаил Зеленков назвал основные причины введения данной меры.
В первую очередь, по мнению эксперта, запрет введен для обеспечения безопасности воздушного движения. Ведь, подчеркивает Зеленков, малоразмерные БПЛА представляют помеху для воздушных судов, которые будут, в том числе, участвовать в воздушной части Парада Победы.
«Это все равно, что птица попадет в двигатель. Так же и БПЛА может очутиться на пути движения воздушного судна и попасть, например, в двигатель вертолета, или быть специально направлен туда, потому что у вертолета скорость движения примерно 250-300 км/час», — объяснил собеседник ФАН.
Кроме того, военный эксперт обратил внимание на то, что малые БПЛА часто используются как средства разведки. Малоразмерные БПЛА (коптеры) не подлежат обнаружению с помощью радиолокационных средств.
«Они могут залететь к вам в форточку, посмотреть, что делается и вылететь обратно. Вы и не узнаете об этом. Основная проблема здесь заключается в том, что их эффективная отражающая поверхность минимальна, и средства ПВО их просто не «видят». Их можно увидеть только визуально», — объяснил спикер.
Также, отмечает специалист, в ходе специальной военной операции стало понятно, что малоразмерные БПЛА могут использоваться для нанесения ударов по различным объектам инфраструктуры с помощью подвешиваемых к ним взрывных устройств. В пример эксперт привел ручную гранату Ф1 весом 600 граммов или РГД-5 — 310 граммов. Также это могут быть и другие взрывные устройства большего веса, в зависимости от модели БПЛА.
Стоит отметить, что еще в 2019 году приказом Минтранса России был введен запрет на запуск в городе Москве и других регионах России малоразмерных БПЛА весом более 250 граммов. Запрещалось использование таких устройств в городах, районах, где проходят полеты гражданской или военной авиации, в районах проведения массовых публичных мероприятий, размещения критической инфраструктуры и других. С началом СВО, отметил профессор Зеленков, вес разрешенных к запуску БПЛА снизили до 150 граммов — такие аппараты, по мнению эксперта, не способны нести даже самые малые боевые заряды, но могут выступать в качестве вышеописанных угроз.
«В реальности с земли обыватель никогда не разберется в точном весе, размере БПЛА, и в том, несет ли он какой-то груз, может возникнуть паника, как это было вчера в Киеве, когда над ним кружил Байрактар-2 ВСУ, потерявший управление. Так что полный запрет на полеты БПЛА над Москвой введен еще и для обеспечения социальной безопасности и предотвращения случаев возможной паники. Считаю, этот запрет будет действовать до окончания СВО», — добавил собеседник издания.
В заключении Михаил Зеленков отметил, что основным средством борьбы с малоразмерными БПЛА (коптерами) являются средства радиоэлектронной борьбы. Сегодня они активно применяются в зоне СВО. Кстати, как предполагает профессор, они и были применены при уничтожении БПЛА, направленных на Кремль.