Пресс-секретарь Кремля Песков поцеловал руку Аллы Пугачевой во время похорон Валентина Юдашкина

Среди них оказались представитель Кремля и Примадонна, в настоящее время проживающая за границей. Как видно на видео, во время похорон Песков подошел к исполнительнице и поцеловал кисть ее руки в знак приветствия. При этом пресс-секретарь заявил, что рад видеть Пугачеву.