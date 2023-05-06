Пресс-секретарь Кремля Песков поцеловал руку Аллы Пугачевой во время похорон Валентина Юдашкина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тепло поприветствовал певицу Аллу Пугачеву в ходе похорон модельера Валентина Юдашкина. Соответствующим видео поделился Telegram-канал «MSK1.RU».
В субботу, 6 мая на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с известным кутюрье. На мероприятие в столицу страны приехали многие артисты и даже государственные деятели.
Среди них оказались представитель Кремля и Примадонна, в настоящее время проживающая за границей. Как видно на видео, во время похорон Песков подошел к исполнительнице и поцеловал кисть ее руки в знак приветствия. При этом пресс-секретарь заявил, что рад видеть Пугачеву.
Ранее сообщалось, что в церемонии прощания с Валентином Юдашкиным принял участие певец Стас Михайлов. Артиста заметили у входа в траурный зал, где был установлен гроб дизайнера.