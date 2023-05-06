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Алла Пугачева отказалась комментировать возможность возвращения в Россию

Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась комментировать возможность возвращения в Россию

Певица Алла Пугачева одной из последних уехала с Троекуровского кладбища после церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Звезда не стала комментировать возможность возвращения в Россию любопытным наблюдателям. Об этом сообщает mk.ru.

Собравшиеся на прощании с кутюрье люди пытались пообщаться с Аллой Борисовной, однако Примадонна никак не отвечала. Кто-то из толпы спросил, навсегда ли артистка покинула Россию, но звезда оставила вопрос без внимания.

На церемонии певица шла с неизвестной женщиной, также рядом с ними находился мужчина, который сопровождал артистку во время приезда к залу прощания. Позже к ней присоединился близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев.

Примадонна уехала с Троекуровского кладбища на черном элитном автомобиле в сопровождении нескольких человек.
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