Алла Пугачева отказалась комментировать возможность возвращения в Россию

Певица Алла Пугачева одной из последних уехала с Троекуровского кладбища после церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Звезда не стала комментировать возможность возвращения в Россию любопытным наблюдателям. Об этом сообщает mk.ru.
Собравшиеся на прощании с кутюрье люди пытались пообщаться с Аллой Борисовной, однако Примадонна никак не отвечала. Кто-то из толпы спросил, навсегда ли артистка покинула Россию, но звезда оставила вопрос без внимания.
На церемонии певица шла с неизвестной женщиной, также рядом с ними находился мужчина, который сопровождал артистку во время приезда к залу прощания. Позже к ней присоединился близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев.
Примадонна уехала с Троекуровского кладбища на черном элитном автомобиле в сопровождении нескольких человек.