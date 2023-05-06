Памяти павших: сервис ЯRUS.Музыка собрал топ-15 праздничных композиций ко Дню Победы

«Лучший исполнитель», «Лучшая песня» и другие номинации: в числе заслуг Оксаны Тимофеенко не только творчество в России. Сегодня 16 треков певицы ЯRUS звучат на 50 радиостанциях в различных странах. Особенно значимой в ее репертуаре стала «Россия»: именно этот трек вошел в топ ЯRUS.Музыка.