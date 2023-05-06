Памяти павших: сервис ЯRUS.Музыка собрал топ-15 праздничных композиций ко Дню Победы

Отвага, сила духа и любовь к Родине: в преддверии Дня Победы слушатели наслаждаются песнями патриотического плейлиста сервиса ЯRUS.Музыка. О музыкантах, их заслугах и праздничных композициях ЯRUS читайте в этой статье.
«Лучший исполнитель», «Лучшая песня» и другие номинации: в числе заслуг Оксаны Тимофеенко не только творчество в России. Сегодня 16 треков певицы ЯRUS звучат на 50 радиостанциях в различных странах. Особенно значимой в ее репертуаре стала «Россия»: именно этот трек вошел в топ ЯRUS.Музыка.
Наряду с состоявшимися авторами в сервисе есть молодые артисты: Клипы обнинской певицы Насти Башмановой набирают миллионы просмотров, а патриотические песни популярны у слушателей. Особенно аудитория ЯRUS оценила композицию «Санитарка», вошедшую в праздничный плейлист.
Среди юных музыкантов ЯRUS — Мария Козина: незрячая с рождения девочка пишет песни, стихи и музыку. В детстве ее мечта спеть дуэтом с Дианой Гурцкой исполнилась на юбилейном концерте «Преград нет». Начинающая певица успела завоевать любовь слушателей. Ее трек под названием «Ты мне Россия — мать родная» вошел в топ-15 ЯRUS.Музыка ко Дню Победы.
Поэт, композитор, член Союза писателей и певица: исполнение разносторонней Елены Садовской также полюбилось пользователям российской соцсети ЯRUS. Композиции часто фигурируют в разделе «Лучшие треки», в числе которых — «Россию нельзя победить!», тоже вошла в плейлист 9 мая.
Заслуженный писатель, автор романов, детских книг и по совместительству исполнитель Виталий Лиходед также покоряет топ-чарт звучанием песен о Родине: «У реки Березены» радует поклонников наряду с другой музыкой, взывающей к сердцам пользователей сохранять память об истории страны.
Композиции омского исполнителя Александра Шаханина в жанре русский шансон издавались в формате CD еще 12 лет назад. Песня «Утро 22-ого», раскрывающая факты одной из самых трагических дат — начала Великой Отечественной войны, уже давно стала популярной, и потому вошла в топ патриотических песен площадки.
В сервисе ЯRUS.Музыка пользователи услышат треки различных артистов о событиях Великой Отечественной войны, среди которых — «Прощание славянки», «День Победы», «Портрет на стене», «Боевые награды», «Воинская честь». Композиции доступны аудитории российской социальной сети в плейлисте, который подготовила команда платформы.