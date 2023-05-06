Врач Алендеев назвал самые полезные для здоровья сладости

Некоторые сладости могут оказаться полезными для здоровья. Об этом заявил врач общей практики Сергей Алендеев. Он перечислил продукты, которые благоприятно влияют на состояние организма человека.
Специалист подчеркнул, что не стоит считать все сладости вредными. Таковыми они могут быть только для больных диабетом или другими подобными недугами.
По мнению Алендеева, россиянам стоит обратить внимание на зефир. В этом продукте содержится глюкоза, фосфор и кальций. Эти элементы оказывают благотворное влияние на кровеносную систему человека.
Также стоит обратить внимание на халву, в которой содержатся витамины А, В, Е. С, способствующие улучшению зрения и памяти. Важным элементом диеты станет и яблочная пастила. Этот продукт обладает большим количеством полезных элементов.
Примечательно, что другие эксперты также призывают не отказываться от сладостей. Нутрициолог Марина Мельникова рекомендует употреблять лакомства на завтрак.