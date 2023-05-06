Press Trust of India: жертвами беспорядков в индийском штате Манипур стали 54 человека

Число погибших в результате столкновений вооруженных группировок с правоохранителями в северо-восточном штате Индии Манипур составило 54 человека. Об этом сообщило издание Press Trust of India.
Агентство сообщило, что в результате столкновений 150 человек получили ранения. Сейчас жизнь в штате начинает приходить в нормальное русло.
Столкновения вооруженных экстремистов с местной полицией начались 5 мая. Причиной стало требование мигрантов из племени мейтей о получении в Манипуре статуса так называемой «зарегистрированной касты», что дало бы им больше привилегий.
Для подавления были привлечены дополнительные армейские и полицейские подразделения. Сообщается, что военные эвакуировали порядка 13 тысяч человек.
Ранее главы МИД России и Индии обсудили дальнейшие двустороннее сотрудничество. Помимо этого, они затронули тему дальнейшего курса на построение справедливой многополярной системы в мире.