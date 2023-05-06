Посол Нечаев назвал действия властей Берлина на запрет показа флага России 9 Мая аморальными

Запрет на демонстрацию российского флага 8–9 мая, который ввели власти Берлина, недопустим и аморален. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол страны в Германии Сергей Нечаев.
Ранее стало известно, что немецкий суд разрешил размещать украинскую государственную символику на советских мемориалах. Однако данное послабление не коснулось триколора РФ, а также георгиевских ленточек и другой атрибутики Дня Победы.
В связи с этим Нечаев заявил, что дипломатическая миссия Москвы не приемлет данное решение. Он назвал действия берлинского правительства аморальными и указал на их недопустимость.
Меж тем стало известно о планах Германии и Дании направить в зону конфликта дополнительную партию танков Leopard 1. Как сообщили СМИ, к лету киевский режим получит еще 80 единиц данного вида техники.