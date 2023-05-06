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Эрдоган заявил о дальнейших планах ведения военных действий за рубежом

Весь мир
Эрдоган заявил о дальнейших планах ведения военных действий за рубежом

Анкара активно применяет вооруженные силы против различных группировок на севере Сирии и Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире местного телевидения заявил, что республика продолжит военные трансграничные операции, и проводить их будет тогда, когда сочтет нужным.

Он отметил, что противники Анкары пришли к выводу о необходимости изменить свою стратегию, так как террор и попытки госпереворота не демонстрируют нужный результат.

«Наглядным примером смены стратегии врагов Турции стал план формирования зоны, подконтрольной террористам, у границ нашей страны», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что благодаря армии упомянутая площадь оказалась «разорвана» на 4–5 участков. Они впоследствии должны быть зачищены войсками и стать безопасными для республики.

Реджеп Тайип Эрдоган все активнее привлекает внимание к террористической угрозе на фоне предстоящих выборов, по итогам которых он может утратить свой пост. Решительное противодействие экстремизму является одним из важных элементов его политики и поддерживается многими турками.
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