Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области, сообщает МВД РФ.
Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина, мужчина 1993 года рождения был ранее судим. Продолжается розыск возможных соучастников.
Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвался после срабатывания самодельного взрывного устройства. Писатель серьезно пострадал, но его жизни ничего не угрожает. Водитель погиб на месте. Прилепин был госпитализирован на вертолете в одну из клиник Москвы.