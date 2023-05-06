Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали в ходе плана «Перехват»

Происшествия
Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали в ходе плана «Перехват»

Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области, сообщает МВД РФ.

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина, мужчина 1993 года рождения был ранее судим. Продолжается розыск возможных соучастников.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвался после срабатывания самодельного взрывного устройства. Писатель серьезно пострадал, но его жизни ничего не угрожает. Водитель погиб на месте. Прилепин был госпитализирован на вертолете в одну из клиник Москвы.
Военкоры ФАН