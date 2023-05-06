Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали в ходе плана «Перехват»

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвался после срабатывания самодельного взрывного устройства. Писатель серьезно пострадал, но его жизни ничего не угрожает. Водитель погиб на месте. Прилепин был госпитализирован на вертолете в одну из клиник Москвы.