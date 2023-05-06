Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россиян допустили к участию в международных турнирах по гольфу в нейтральном статусе

Спорт
Россиян допустили к участию в международных турнирах по гольфу в нейтральном статусе

Международная федерация гольфа (IGF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает Reuters.

В IGF заявили, что россияне и белорусы смогут состязаться в качестве индивидуальных спортсменов: без ассоциаций с Российской Федерацией или Республикой Беларусь. Спортсмены, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине не будут допущены к участию.

Накануне глава Министерства спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с Правительством заявил, что около 180 россиян смогут принять участие на Олимпиаде 2024 года.
допуск спортсменов гольф спорт
Военкоры ФАН