Россиян допустили к участию в международных турнирах по гольфу в нейтральном статусе

В IGF заявили, что россияне и белорусы смогут состязаться в качестве индивидуальных спортсменов: без ассоциаций с Российской Федерацией или Республикой Беларусь. Спортсмены, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине не будут допущены к участию.