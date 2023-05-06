Священник Николай Бабкин перечислил самые благоприятные даты для венчания в 2023 году

Священник Николай Бабкин объяснил, какие даты в 2023 году лучше всего выбрать для венчания. В своих социальных сетях он также сообщил, когда заключать брак запрещено.
По мнению священнослужителя, лучше всего для мероприятия подойдет лето. Среди наиболее выигрышных дат июня оказались 2, 4, 5, 7, 9 и 11. В июле для венчания стоит выбрать 12, 14, 21 и 24. Август также будет благоприятным месяцем. Событие можно запланировать на 2, 4, 6, 11 и 30 число.
Среди запретов он перечислил несколько основных. Так, парам стоит отказаться от ритуала во вторник, четверг и субботу. В список входят великие праздники, период Петрова (Апостольского) поста. Под табу также попадает Венчание в дни траура.
Помимо церковных праздников, многие отмечают и майские. Ранее диетолог Филипп Кузьменко объяснил, как не отравиться едой во время таких мероприятий.