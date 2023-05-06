Священник Николай Бабкин перечислил самые благоприятные даты для венчания в 2023 году

По мнению священнослужителя, лучше всего для мероприятия подойдет лето. Среди наиболее выигрышных дат июня оказались 2, 4, 5, 7, 9 и 11. В июле для венчания стоит выбрать 12, 14, 21 и 24. Август также будет благоприятным месяцем. Событие можно запланировать на 2, 4, 6, 11 и 30 число.