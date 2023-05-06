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Минобороны: ВС России уничтожили 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации

Армия
Минобороны: ВС России уничтожили 32 украинских беспилотника в зоне спецоперации

Российское ПВО за прошедшие сутки ликвидировало 32 украинских беспилотника в зоне проведения СВО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства добавил, что кроме беспилотников российские войска уничтожили три ракеты РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

«Кроме того, за сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской Народной Республики, Горловка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области», — сказал Конашенков.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал вооружение и технику предназначенных для проведения СВО. Он также проверил базы ремонта и хранения.
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